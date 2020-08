Gestolen Mustang uit Lanklaar gesignaleerd in Maastricht en Landgraaf

Dilsen-Stokkem -

De Mustang Fastback uit 1966 van Kevin Snyders die in de nacht van zondag op maandag werd gestolen aan zijn bedrijf Klik Koeltechnieken op het bedrijventerrein in Lanklaar, werd enkele uren na de diefstal getraceerd op de ANPR-camera's in Maastricht. Maandagavond heeft een Mustang-liefhebber in de buurt van Landgraaf ook zo’n auto gezien. De man maakte zelfs een foto van de Mustang op de trailer en plaatste deze op Facebook, niet wetende dat het om een gestolen voertuig ging.