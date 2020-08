TIPS. Vegan voor je huid, feestje met panty’s

Elke week tippen lifestyleredactrices Hanne en Lien trends, places to be en de leukste hebbedingen.

Feestelijke panty’s

Het Duitse merk Falke, bekend van sexy panty’s en kousen, bestaat 125 jaar en dat vraag om een feestje. En ja, dat gaat door in deze vreemde coronatijden. De bijzondere verjaardag wordt namelijk gevierd met een limited ‘Anniversary Collection’. Die bestaat uit nylons voor haar - denk aan netpanty met vierkante gaatjes en rij polka dots - en originele sokken voor hem. Verkrijgbaar in de winkels en online vanaf 26 euro voor de panty’s, 32 euro voor een paar verjaardagssokken.

Vegan voor je huid

Winkelketen Action vernieuwt haar huidverzorgingslijn Alvira. Voortaan ligt de focus op de vegan samenstelling van de producten. In totaal bestaat het gamma uit twaalf middeltjes, die dermatologisch werden getest en beloven om elke huid te doen stralen. Een glimp van de natuurlijke ingrediënten in flesjes: extracten van guaraná, West-Indische kers, duindoorn, cranberry en camu camu. Prijzen van de budgetvriendelijke lijn schommelen tussen 0,69 cent (voor een maskertje) en 2,49 euro voor de dagcrème. Te koop vanaf 17 augustus.

Dol op wol

Begin je al heel voorzichtig te denken aan de komende herfst? Wel, dit najaar kunnen we ons alvast verwarmen met Belgische mode van leselles, het knitwear label van Liesbet Allaer. De ontwerpster maakte een beperkte oplage sjaals, vervaardigd uit wolresten. Daarbij horen dit jaar ook gebreide haarbanden met mohair wol, die eveneens een tweede leven krijgt. Voor de grijze sjaal op deze foto betaal je 89,99 euro. Een haarband, beschikbaar in verschillende tinten, kost 44,99 euro.

Bloemige nazomer

Of laat de nazomer nog lekker lang nazinderen met een nieuw parfum dat bloemen elegant bundelt. We hebben het over ‘Magnolia’, de nieuwste toevoeging aan het florale gamma van de eau de colognes van 4411. De eerste kennismaking met de geur ruikt naar en blend van mandarijn, sinaasappel en roze peper om geleidelijk te evolueren naar een melange van fresia, magnolia en jasmijn, ondersteund door sandalhout en cashmeran. Prijs: 24,75 euro (100ml) in de parfumerie.