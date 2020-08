‘Wittekerke’-acteur Luk Van Mello op 69-jarige leeftijd overleden

Luk Van Mello, de acteur die vooral bekend was van zijn rol als Bob Bauterse in Witterkerke, is overleden. Hij werd 69 jaar.

Van Mello, opgegroeid in Geraardsbergen, studeerde drama aan het Koninklijk Conservatorium in Brussel. Hij debuteerde daar op scène in de KVS. In 1976 verhuisde hij naar Nederland en zette daar zijn acteurscarrière voort.

De acteur speelde in films en in tv-series zoals Baantjer en Medisch Centrum West. Van Mello stond op het toneel en was een veelgevraagd stemacteur, die zijn diepe en doorleefde stem leende aan hoorspelen en zelfs tekenfilmfiguren, zoals het varkentje Hamm in Toy Story.

Ook in ‘Wittekerke’

Luk Van Mello was ook nog te zien in Vlaanderen. Hij speelde enkele jaren de rol van Bob Bauterse in de VTM-serie Wittekerke. Van Mello stopte jaren geleden al met acteren. Hij overleed in Amsterdam.