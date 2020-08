Tessa Wullaert onder stoom bij Anderlecht: eerste goals, assist en een geniepige panna

De Super League bij de vrouwen start pas in het laatste weekend van augustus, maar Anderlecht lijkt nu al geen spijt te moeten hebben van de toptransfer van Tessa Wullaert. In een oefenwedstrijd tegen de Franse tweedeklasser RC Lens toonde de Red Flame dat klaar is voor de openingsmatch tegen Standard Fémina met haar eerste goals sinds haar terugkomst.