Zestien Limburgse gemeenten al een week coronavrij

Hasselt - Hoewel het gemiddeld aantal besmettingen in ons land blijft dalen, is het aantal corona-overlijdens fors gestegen. Gemiddeld sterven nu elke dag 8,6 mensen aan Covid-19, dubbel zoveel als een week geleden.

Sciensano noteerde van 8 tot en met 14 augustus gemiddeld 532 besmettingen per dag, 14 procent minder dan een week daarvoor. Het is de tweede dag op rij dat het gemiddelde daalt. In Limburg werden van 8 tot en met 14 augustus precies 154 besmettingen gemeld, 16 procent minder dan de week daarvoor. De epidemie krimpt nu in het hele land, uitgezonderd Brussel. Daar steeg het gemiddeld aantal besmettingen met 26 procent.

Zorgenkindjes

In de meeste Limburgse gemeenten is het aantal besmettingen stabiel of dalend. Er zijn nu al zestien gemeenten minstens een week coronavrij. In Bocholt, Herk-de-Stad, Herstappe, Nieuwerkerken, Voeren, Wellen en Zutendaal kwam er zelfs al twee weken geen enkele infectie meer bij. De mijngemeenten blijven zorgenkindjes, met opnieuw een lichte stijging van het gemiddeld aantal besmettingen in Beringen en Heusden-Zolder. Als we kijken naar de besmettingen van de laatste zeven dagen springt Beringen van 12 naar 18 gevallen. “Het gaat om een besmetting in een familie en enkele losse gevallen”, zegt burgemeester Thomas Vints, die er evenwel op wijst dat het weekgemiddelde in Beringen stabiel blijft. “Woensdag zullen we waarschijnlijk weer een daling zien, want dan verdwijnen de zeven besmettingen van precies acht dagen geleden uit onze cijfers.” In Heusden-Zolder ging het aantal besmettingen op weekbasis van 19 naar 21. Er zijn 8 gemeenten in onze provincie die boven de alarmdrempel zitten, evenveel als gisteren.

Dubbel zoveel doden

In de Limburgse ziekenhuizen zijn momenteel nog 11 coronapatiënten opgenomen, drie minder dan een dag daarvoor. Nationaal stijgt het gemiddeld aantal ziekenhuisopnames wel naar gemiddeld 31,9 patiënten per dag (+13%). Er liggen nu 339 Covid-19-patiënten in de Belgische ziekenhuizen, van wie 90 intensieve zorgen nodig hebben. De stijging die al een aantal dagen voelbaar was in de ziekenhuizen vertaalt zich nu ook in hogere sterftecijfers. Het coronavirus kost elke dag het leven aan gemiddelde 8,6 personen, dubbel zoveel als het gemiddelde van vorige week. Sinds de uitbraak van de pandemie stierven in ons land al 9.944 mensen aan de gevolgen van het virus.

