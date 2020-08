Positieve coronatest bij Liverpool op trainingskamp in Oostenrijk

Bij de Engelse landskampioen Liverpool is tijdens een trainingsstage in het Oostenrijkse Saalfelden één positieve test op het coronavirus vastgesteld, zo maakten de lokale autoriteiten dinsdag bekend. Het is niet bekend of het om een speler of iemand uit de staff gaat.

“De getroffen persoon wordt momenteel in quarantaine gehouden in het teamhotel”, zo vertelde een woordvoerster aan nieuwsagentschap APA. Een andere persoon, geen teamlid van Liverpool, met wie er contact is geweest, werd in isolatie geplaatst.

Divock Origi en co. streken zaterdag neer in Saalfelden voor een tiendaagse trainingsstage in de voorbereiding op het nieuwe seizoen in de Premier League, dat medio september van start gaat.