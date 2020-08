Tom Herck lanceert Burning Man video en haalt Howly Cow weer boven

Sint-Truiden / Borgloon -

Een jaar geleden zette de Truiense kunstenaar Tom Herck zijn zeven meter hoge piñata in brand op Burning Man in de VS. Nu herbeleeft hij het festival in de snikhete woestijn van Nevada met een nieuwe video. Daarnaast maakt Herck plannen om zijn gecontesteerde Holy Cow weer vanonder het stof te halen.