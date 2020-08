Victoria’s Secret beschuldigd van klakkeloos kopiëren van zwarte ontwerper

Victoria’s Secret is op het matje geroepen door onder meer de zelfverklaarde modewaakhond Diet Prada. De reden daarvoor is dat enkele ontwerpen van de Amerikaanse lingeriefabrikant wel heel veel gelijkenis vertonen met die van het Britse luxelabel Edge O’Beyond.

Onder meer Beyoncé is fan van Edge O’Beyond, een Brits high end lingeriemerk dat in handen is van zwarte ondernemers. En dat is duidelijk ook Victoria’s Secret niet ontgaan. Zij bleken ook fan te zijn, en meer zelfs. In de VS liepen ze duidelijk zo over van bewondering dat ze dan maar besloten de ontwerpen te kopiëren, klinkt het bij Diet Prada.

“Onlangs doken er op de website van Victoria’s Secret twee broekjes op die verdacht veel gelijkenissen vertonen met de kenmerkende stijlen van Edge O’Beyond. Aast Victoria’s Secret nu ook al op lingeriebedrijven van zwarte ontwerpers?”, vraagt Diet Prada zich luidop af. “De Daisy-collectie van het Britse label wordt onder andere gekenmerkt door borduursels van bloemen en opvallende uitsnijdingen ter hoogte van de heup. Allemaal zaken die door Victoria’s Secret werden gekopieerd. Is dit een laatste stuiptrekking van wat zo al een noodlijdend bedrijf is?”

Foto: Links het ontwerp van Edge O’Beyond, rechts dat van Victoria’s Secret .

Die bewering van Diet Prada wordt ook ondersteund door bewijsmateriaal dat wordt aangereikt door Edge O’Beyond-oprichter Naomi De Haan. Zij claimt dat ze in maart 2019 een bestelling binnen heeft gekregen voor zo’n 1.250 euro van iemand die dezelfde naam draagt als de Creative Operations Coordinator bij Victoria’s Secret. Het ging toen onder meer over enkele items uit die bewuste Daisy-collectie.

Volgens De Haan is dat zeker in deze tijden bijzonder pijnlijk. “Een bedrijf zo groot als Victoria’s Secret - en dat terwijl de Black Lives Matter-beweging volop woedt - te zien azen op een onafhankelijk zwart bedrijf was een enorme klap in mijn gezicht”, zegt De Haan. “Dat ze bovendien ook nog eens overwegend bruine en zwarte gevangenisarbeiders inzetten om onze producten te kopiëren, slaat werkelijk alles.”