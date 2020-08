Bondscoach Rik Verbrugghe hoopvol voor EK: “Test van Campenaerts was in orde”

Bondscoach Rik Verbrugghe maakt zich niet al te veel zorgen over Victor Campenaerts. De tweevoudige Europese tijdritkampioen kwam ten val in de Ronde van Tsjechië en bezeerde zijn rug. “Victor heeft maandag een test afgelegd en hij voelde zich goed.”

Campenaerts kroonde zich tot Europees kampioen in 2017 en 2018. Vorig jaar was hij niet op het EK in Alkmaar wegens oververmoeid, toen kroonde Remco Evenepoel zich tot Europees kampioen tijdrijden. De renner van Deceuninck-Quick-Step is er door zijn zware valpartij in de Ronde van Lombardije niet bij en moet een streep zetten onder zijn seizoen. Verbrugghe selecteerde Jasper De Plus in zijn plaats en maakt zich sterk dat de Belgische selectie goed voor de dag kan komen in Plouay.

“Ik maak me geen zorgen”, zegt de bondscoach. “Ja, Victor Campenaerts kwam ten val in Tsjechië en bezeerde zijn rug (hij liep twee barstjes in zijn wervelkolom op, nvdr), maar hij heeft maandag een test afgelegd en voelde zich goed. Ik schat dat hij op 95 of 99% zit, dus dat komt wel in orde. Natuurlijk zal het BK tijdrijden donderdag een belangrijke test zijn voor het EK, maar zoals ik al zei: ik ben niet ongerust. Op het EK kunnen we zeker een mooi resultaat laten optekenen.”