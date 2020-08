Ruben Bemelmans in Praag meteen out in eerste ronde dubbelspel

Ruben Bemelmans is dinsdag uitgeschakeld in de eerste ronde van het dubbelspel op het Challengertoernooi in de Tsjechische hoofdstad Praag (gravel/137.560 euro).

Aan de zijde van de Duitser Daniel Masur verloor Bemelmans in twee sets met 6-2 en 7-6 (7/3) van de Fransen Pierre-Hugues Herbert, nummer 19 op de dubbelranking, en Arthur Rinderknech.

In het enkelspel ging Bemelmans (ATP 215) zondag ook in de eerste ronde onderuit. De Tsjechische qualifier Jan Satral (ATP 378) was met tweemaal 7-5 te sterk.

Later op de dag speelt Arthur De Greef (ATP 323) zijn tweederondepartij tegen de Duitser Yannick Maden (ATP 149).