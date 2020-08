Michelle Obama stuurt subtiele boodschap de wereld in met haar halsketting

Michelle Obama droeg tijdens haar speech op de Democratic National Convention een halsketting met een boodschap. Daarop vormden vier letters aan het sieraad het woord ‘vote’, letterlijk vertaald ‘stem’. Daarmee wil de voormalige first lady Amerikaanse burgers oproepen om op Joe Biden te stemmen bij de presidentsverkiezingen in november.

Michelle Obama hield een krachtige, virtuele slotspeech op de eerste dag van de Democratic National Convention 2020. Daarin stelde ze het leiderschap van Donald Trump in vraag en sprak ze lovend over presidentskandidaat Joe Biden. Daarnaast moedigde ze kijkers aan om persoonlijk of per post te stemmen. Tijdens haar optreden droeg ze een delicate gouden ketting. Daaraan hangen losse letters, die samen het woord ‘vote’ vormen.

Vanessa Friedman, modejournaliste bij de New York Times, schrijft dat de ketting een gepersonaliseerd exemplaar is van het black-owned juwelenmerk By Chari. Het label werd in 2012 opgericht door Chari Cuthbert. Zelf een versie laten ontwerpen met je eigen naam of inspirerend woord? Dat kan, want de website levert naar België. De halsketting is te bestellen vanaf ‌240 euro. Spelen met de lengte van de ketting en de soorten goud en toevoegen van diamantjes is mogelijk.

Obama, die het juweel combineerde met een bruine, zijden blouse, viel niet alleen op met haar ketting. Haar toespraak was van een heel vurige aard. “We moeten stemmen zoals in 2008 en 2012”, zei ze. “We moeten dezelfde passie en hoop laten zien voor Joe Biden. We moeten vroeg stemmen, persoonlijk als we kunnen. We moeten nu, vanavond, onze stembiljetten aanvragen. Stuur ze onmiddellijk terug. En neem contact op om ervoor te zorgen dat ze worden ontvangen. Zorg er dan voor dat onze vrienden en families hetzelfde doen.”