Foodbloggers presenteren hun favoriete zomergerecht: hartige watermeloensalade van Karola’s Kitchen

Deze zomer gingen we op zoek naar de favoriete seizoensgerechten van acht Belgische foodbloggers. Zoet, hartig of gewoon verfrissend tijdens de hete temperaturen, het kon allemaal. De reeks afsluiten doen we met een knaller. Karolien Olaerts van Karola’s Kitchen presenteert haar hartige watermeloensalade.

“Deze salade is mijn absolute go to op hete zomerdagen. Je hebt er namelijk geen fornuis voor nodig en toch is het een bommetje aan smaken en texturen. De zoete watermeloen wordt in deze salade in balans gebracht door zoute feta en friszure limoen.”

“Denk daarbij nog aan knapperige komkommer en paprika en smaakvolle olijven en je hebt in een handomdraai een heerlijke maaltijd klaar. Wil je salade nog meer verzadigend maken, dan kan je er bijvoorbeeld orzo (Griekse pasta) aan toevoegen. Smakelijk!”

Ingrediënten (voor één grote eter):

1 rode, zoete puntpaprika

1/3 komkommer

150 à 200 g watermeloen, in dobbelsteentjes

50 g feta

een handvol gemengde sla (uit een zakje, of een andere sla naar keuze)

8 zwarte, ontpitte olijven, in ringetjes

8 muntblaadjes, fijn gehakt

zo’n 10 steeltjes bieslook

het sap van 1/4 limoen (of meer naar smaak)

een klein handje pompoenpitten

1 tl olijfolie

versgemalen zwarte peper en grof zeezout

Bereidingswijze:

1. Halveer de paprika in de lengte, verwijder de zaadlijsten en zaden en snijd hem in dunne reepjes. Halveer ook de komkommer in de lengte en schraap de zaadjes er met behulp van een koffielepeltje uit. (Dit is geen must maar de watermeloen is al erg vochtig. De komkommerzaadjes zouden de salade al snel wat soppig maken.)

2. Schep in een grote kom de paprika en komkommer om met de sla, watermeloen, kruiden, olijven, olijfolie, het limoensap en peper en zout. Verkruimel de feta eroverheen, schep nogmaals voorzichtig om en strooi er tot slot de pompoenpitten over.