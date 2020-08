Deze TikTokker lijkt als twee druppels water op Rihanna

Rihanna heeft een nieuwe dubbelganger. De 28-jarige Braziliaanse Priscila Beatrice deelde op TikTok een filmpje dat al snel viraal ging omdat ze wel heel goed op de popster lijkt. De gelijkenis is zo treffend dat zelfs Riri reageerde.

Heel wat Tiktokkers nemen op het platform deel aan de lookalike-challenge. Daarbij laten ze eerst hun rug zien en draaien pas daarna op de tonen van een liedje hun gezicht naar de camera. Het resultaat is niet altijd even geslaagd, maar bij Priscila Beatrice moesten heel wat volgers zich ongetwijfeld eens goed in de ogen wrijven. Staat daar nu de echte Rihanna, vroegen velen zich af. Dat ze voor dezelfde look ging als Rihanna tijdens de British Fashion Awards helpt natuurlijk ook.

De Instagramaccount The Shade Room deelde vervolgens op zijn beurt het filmpje en al snel ging dat viraal. Zo viraal dat zelfs Rihanna het onder ogen kreeg en er een commentaar achterliet. “Waar blijft je album zus?”, schreef ze al grappend. Een verwijzing naar de vele fans die haar maar om een nieuw album blijven smeken.

Toen Priscila vervolgens de reactie van Rihanna onder ogen kreeg, kon ze het haast niet geloven. “De enige echte Rihanna zag mijn filmpje en schreef er iets bij. Begrijpen jullie wel hoe ik me nu voel? Ik kan niet stoppen met huilen van geluk. Dit is een droom die waarheid wordt.”

Het is niet voor het eerst dat Rihanna met een dubbelganger wordt geconfronteerd. In juli 2019 deelde ze zelf op Instagram een foto van een klein meisje dat heel hard op haar lijkt. “Ik liet bijna mijn telefoon vallen. Hoe is dit mogelijk?”, schreef ze toen.