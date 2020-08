Deze interieurtrend uit de jaren tachtig is terug

Rotan in het interieur is weer helemaal in de mode. Vooral meubels en decoratieve stuks met gevlochten accenten - Weens vlechtwerk genoemd - is prominent aanwezig op hippe Instagramfoto’s.

De voorbije maanden in ons kot hebben tot een heropleving van een interieurtrend geleid: rotan, dat vooral furore maakte in zittingen en leuningen van stoelen in de jaren tachtig, duikt weer vaker op in moderne woningen.

Rotan is een klimplant die voornamelijk in Zuidoost-Azië groeit en al eeuwenlang wordt gebruikt om allerlei items - van manden tot kleding en meubels - te weven. Hoewel er veel verschillende patronen mee kunnen gecreëerd worden, is het echt de webbing-stijl die nu een comeback maakt.

Je herkent de stijl aan het riet dat in kleine cirkeltjes is geweven. Het patroon komt ook vandaag vaak voor in leuningen, maar er worden ook lampen, kamerschermen en hoofdeindes voor bedden mee gemaakt.

Dit materiaal geeft je woont een bohemian touch mee laat zich perfect combineren met andere natuurlijke decoratie. Denk aan planten, een wandtapijt en accessoires in aardetinten. Voor een modern contrast: mix rotan met zwart of metallic accessoires.

Shopping