Fabio Jakobsen spreekt voor het eerst: “Stap voor stap kijk ik vooruit”

Na Remco Evenepoel heeft ook Fabio Jakobsen voor het eerst van zich laten horen na zijn zware val in de Ronde van Polen. De Nederlandse kampioen heeft in een open brief laten weten hoe het met hem gesteld is. Er wachten hem nog meerdere gezichtsoperaties, maar hij is vooral blij dat hij het nog kan navertellen. “Ik was bang dat ik het niet zou overleven.”