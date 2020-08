Foodbloggers presenteren hun favoriete zomergerecht: Thai beef salade van Koken op Hakken

Deze zomer gaan we op zoek naar de favoriete seizoensgerechten van acht Belgische foodbloggers. Zoet, hartig of gewoon verfrissend tijdens de hete temperaturen, het kan allemaal. Vandaag is Stephanie Bex van Koken op Hakken aan de beurt. Zij schotelt ons een Thaise salade voor met biefstuk en mango.

“Ik ben helemaal verzot op gerechten uit de Oosterse keuken. Ze zijn veelal licht, gezond en toch heel smaakvol. Zo is ook deze Thai beef salade met mango, een echt smaakbommetje met een fingerlicking goede dressing. Heerlijk als lunch of als licht hoofdgerecht bij warm weer!”

“Ik leerde dit gerecht kennen op mijn reis door Thailand enkele jaren geleden. Dit jaar is een verre reis helaas uitgesloten dus breng ik mijn favoriete vakantiebestemmingen maar tot op mijn bord. Telkens ik deze Thai beef salade eet, komen er weer mooie herinneringen aan mijn trip naar boven en voel ik mij toch een beetje op vakantie.”

Ingrediënten (voor twee personen):

150 gr gemengde sla

10-tal kerstomaatjes

1/2 komkommer

150 gr sojascheuten

1 mango, in blokjes

200 gr steak

1 kl sesamzaadjes

Voor de marinade/dressing:

5 el sojasaus

1 el sesamolie

1 teentje look, geperst

1 kl vissaus

1 el honing

1 el citroensap of limoensap

6 blaadjes koriander, fijngehakt

Bereidingswijze:

1. Meng alle ingrediënten voor de marinade in een kommetje. Neem een klein schaaltje, leg daarin de steak en overgiet met de marinade. Dek af met een deksel en laat het vlees minimum 4 uur marineren in de koelkast (draai af en toe om)

2. Verdeel de salade, de mango, de kerstomaatjes en de komkommer over twee borden

3. Bak de sojascheuten in een scheutje olie en blus ze met een scheutje sojasaus

4. Verhit een pan zonder vetstof op het vuur. Haal de steak uit de marinade, laat uitlekken en schroei deze gedurende twee minuutjes aan elke kant in de pan. Laat het vlees even rusten en snijd het vervolgens in dunne plakjes

5. Schik de sojascheuten en de plakjes vlees op de salade. Bestrooi met sesamzaadjes en fijngehakte koriander. Besprenkel met enkele lepeltjes van de marinade en serveer de rest apart.