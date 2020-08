Bijzondere geboorte voor Pairi Daiza

Pairi Daiza mag binnenkort een jonge Sumatraanse orang-oetan verwelkomen. Een zegen voor de bedreigde dieren, waarvan er door stroperij en ontbossing slechts 14.000 meer overblijven in de natuur. Pairi Daiza Foundation zet dan ook haar schouders onder een project voor het herbebossen van regenwouden in Indonesië, waar deze mensapen van nature voorkomen.

“Ons 16-jarige orang-oetanvrouwtje Sari is in blijde verwachting”, meldt het dierenpark via een persmededeling. Het wordt het tweede jong voor Sari, die samen met zoontje Berani (vier jaar oud) en diens ...