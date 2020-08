Binnenstad van Diest wordt fietszone vanaf 20 september

Diest -

De binnenstad van Diest wordt vanaf de Autovrije Zondag 20 september omgevormd tot een fietszone. In een dergelijke zone is zone 30 van toepassing en mogen fietsers de hele breedte van de rijbaan in hun richting gebruiken. Het gemotoriseerd verkeer mag fietsers niet inhalen. Dat heeft het stadsbestuur dinsdag bekendgemaakt.