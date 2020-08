De Planckaerts brengen hun zomer door in hartje Frankrijk. Niet op een terrasje met een glas wijn, maar in een vervallen chateau dat ze ombouwen tot gastenverblijf. Zonder aannemer of bouwfirma, ze klaren de klus helemaal zelf. “Geen aannemer kan tegen onze passie op.”

“We gaan naar de toren, daar is het frisser.” We zijn op bezoek bij ex-wielrenner Eddy Planckaert (61) in Zuid-Frankrijk, waar hij momenteel volop bezig is met de restauratie van zijn droomkasteel. Nadat ...