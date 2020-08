Deze website helpt je om een nieuw parfum te kiezen

Stel: je bent dol op je parfum, maar wil stilaan eens een ander geurtje aan je collectie toevoegen. Hoe begin je aan die zoektocht? De website Wikiparfum maakt je wegwijs.

Op deze website kun je op twee verschillende, digitale manieren kennismaken met nieuwe geuren. Je kunt de naam van een parfum ingeven dat je al hebt of heel graag ruikt. Bij de volgende klik zie je de ingrediënten van de geur. Het is immers goed mogelijk dat je nieuwe geurtjes in dezelfde stijl ook kunt appreciëren. “Aan de hand van de namen en opgezochte ingrediënten, kun je de parfumfamilie achterhalen. Geuren uit dezelfde familie hebben veel raakvlakken in de samenstelling. In het beste geval verras je jezelf (of iemand anders) met een totaal nieuw geurtje dat kan bekoren”, zegt parfumdokter Sofie Albrecht.

Als je al weet welke toetsen je graag ruikt - denk aan fruitig of eerder houtig of kruidig - kun je jouw favorieten ingeven. Op basis van de ingrediënten krijg je een lijst van welke bestanddelen er bij passen en uiteindelijk krijg je een selectie parfums te zien. (Lees verder onder de foto)

Ruiken in de parfumerie

Albrecht heeft nog tips als je met je online research gaat testen in de parfumerie. “Verstuif het parfum het parfum dat kans maakt om in je collectie te belanden zeker op je eigen huid. Doe dat op warme plekken zoals de polsen, nek of zelfs de knieholtes voor de beste geuroverdracht. Wrijf nooit met de polsen over elkaar. Dan creëer je extra warmte en forceer je de geur.

Loop twee tot vier uur rond en ruik geregeld aan de geur, zo ruik je hoe deze zich verder ontwikkelt. Elke geur bestaat uit topnoten, die kan gezien worden als een eerste kennismaking met de geur. Dan komen de hartnoten aan bod, die de persoonlijkheid van de geur onthullen. In de derde fase maak je kennis met de basisnoten, de zwaardere aroma’s, die het langst op de huid blijven. Als je het parfum in elke fase graag ruikt, is het een winner.”