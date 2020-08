Niels Destadsbader kent zijn lief al tien jaar. Is vriendschap een betere basis voor een relatie dan een vonk?

Niels Destadsbader heeft een vriendin: Julie, een 35-jarige make-upartieste bij VRT. De twee kennen elkaar al van toen Niels nog Ketnetwrapper was, zo’n tien jaar dus. En nu is Julie dus ook mijn lief geworden, bevestigt de zanger aan onze redactie. Is vriendschap een betere basis voor een duurzame relatie dan een passionele verliefdheid?