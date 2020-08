Zoon en lookalike van Elizabeth Hurley tekent bij groot modellenbureau

Damian Hurley, de achttienjarige zoon van Elizabeth Hurley, heeft een contract getekend bij IMG Models. Hij maakte het nieuws zelf bekend via Instagram. Er wordt vaak gezegd dat de jongen als twee druppels water op zijn bekende mama lijkt.

Damian Hurley heeft het afgelopen jaar al verschillende modellenklusjes gedaan, maar nu hij klaar is met de middelbare school gaat hij fulltime als model aan de slag. IMG heeft verschillende grote namen uit de modellenwereld onder contract staan. Onder meer Kate Moss, Gigi, Bella en Anwar Hadid, Hailey Bieber, Karlie Kloss, Gisele Bündchen en Patrick Schwarzenegger werken voor het bureau.

Damian is geboren uit een korte relatie van zijn moeder met Steve Bing, de filmproducent en filantroop die dit voorjaar overleed. Bing ontkende in eerste instantie dat hij de vader van Damian was, maar uit een test bleek dat hij de jongen wel degelijk had verwekt.

Blijkbaar bouwden de drie door de jaren toch een goede band op, want de Britse actrice liet na het overlijden van Bing weten enorm bedroefd te zijn en Damian bedankte zijn volgers voor hun steun in wat hij beschreef als “deze moeilijke tijden”.