Paris Hilton heeft zichzelf opnieuw uitgevonden als.. kunstenares

Ze was al ondernemer, erfgename, ontwerper, televisiegezicht, popster en dj, maar nu heeft Paris Hilton ook een carrière als kunstenares voor ogen. Naar eigen zeggen heeft de quarantaine haar geholpen om die creatieve uitlaatklep verder te verkennen.

Paris Hilton heeft op haar 39ste al een heel leven achter zich liggen. Haar nieuwste uitspatting? Een carrière als kunstenares. Al blijkt dat volgens haarzelf niet van de ene op de andere dag te zijn gekomen. “Ik hou al mijn hele leven van kunst. Al sinds ik een klein meisje was, ben ik een kunstenares”, zegt ze in een interview met Forbes. Ze beweert ook een kunstkamer te hebben gebouwd in elk huis dat ze bezit. “Het is zo belangrijk voor mij om die ruimte te hebben om creatief te zijn.”

Op sociale media deelde ze al enkele filmpjes van haar creaties. Onder meer eentje waarin ze bezig is aan het werk I Dream Of Paris. Dat maakt ondertussen deel uit van een groepstentoonstelling in de Corey Helford Gallery in Los Angeles en zal worden geveild voor het goede doel. De teller daarvoor is nu al de 50.000 dollar voorbijgegaan.

En er ligt ook een diepere betekenis achter I Dream Of Paris. “Het werk staat voor de dromen en doelen die ik had toen ik klein was. Het is zowat een moodboard van alles wat ik wilde hebben of worden toen ik opgroeide.” En dus gaat ze met een lijmpistool aan de slag om vlinders en diamanten op een foto van zichzelf aan te brengen.