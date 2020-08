Geen zomerhit, wel een nieuw lief voor Niels Destadsbader

Eén van Vlaanderens meest begeerlijke vrijgezellen is van straat. Niels Destadsbader heeft de liefde gevonden bij Julie, een 35-jarige make-upartieste bij VRT.

Dat bevestigt Destadsbader aan onze redactie. De twee leerden elkaar kennen toen Niels nog als Ketnetwrapper aan de slag was en dagelijks in haar schminkstoel belandde. “Ik ben inderdaad van ‘t stroate. We waren toen al heel goede vrienden. En nu is Julie dus ook mijn lief geworden”, vertelt hij.

Veel meer details geeft de zanger niet mee. Destadsbader is steeds erg op zijn hoede geweest als het ging over zijn liefdesleven. Dat moest privé blijven, zei hij. Tot nu dus. Morgen wordt Niels 32 en dat zal dus samen mét zijn vriendin Julie zijn.