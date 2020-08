Supreme waagt zich met lippenstift voor het eerst aan make-up

Het razend populaire streetwearlabel Supreme brengt in samenwerking met de bekende Britse visagiste Pat McGrath een rode lippenstift uit. Het maakt daarmee zijn debuut in de make-upwereld.

Supreme opende in 1994 zijn eerste winkel in New York en stond van meet af aan bekend voor zijn rode ‘box-logo’. En wat is de kleur geworden van hun eerste lippenstift? Juist ja, datzelfde rood. Het streetwearlabel werkte voor zijn eerste uitstapje in de wereld van make-up samen met Pat McGrath. “New York staat synoniem voor Supreme en als je aan de naam denkt, dan zie je meteen het kenmerkende rood-witte logo voor je”, zegt McGrath in een reactie aan Vogue.

Wat je van de lippenstift mag verwachten? “Het wordt een iconische, rode en matte lippenstift”, zegt de visagiste nog. Haar langdurende MatteTrance-formule krijgt een make-over in de Supreme-kleur. Ook de verpakking brengt de twee werelden samen, met daarop de typische gouden lippen van McGrath en het logo van het skatemerk.

Over de prijs en wanneer de lipstick wordt gelanceerd, is verder nog geen nieuws vrijgegeven. Supreme brengt donderdag wel het eerste deel uit van de nieuwe collectie via de online webshop en de kans is dus niet onbestaande dat de lippenstift daar tussen zal zitten.

“Belangrijkste visagiste ter wereld”

Supreme koos niet zomaar iemand uit voor zijn eerste stappen in de make-up. De vijftigjarige Pat McGrath wordt beschouwd als de meest invloedrijke visagiste ter wereld. Zo bedenkt ze de catwalklooks voor meer dan zestig grote labels en was ze de vrouw achter de make-upcollecties van Dolce & Gabbana en Gucci. Het leverde haar in 2019 zelfs een plekje op in de top 100 van meest invloedrijke personen van Time. Ze brengt ook haar eigen cosmetica uit onder de naam Pat McGrath Labs.