Experts buizen Brusselse corona-aanpak

Nu het Brussels Gewest de stad Antwerpen heeft voorbijgestoken als coronahotspot, verleggen de virus­jagers van de overheid hun focus naar de hoofdstad. Die voerde vorige week een algemene mondmaskerplicht in op straat en op publieke plekken, maar die maatregelen worden beoordeeld als onvoldoende om het virus adequaat in te dijken. Dat blijkt uit een Celeval-advies van vorige donderdag, dat De Tijd kon inkijken. Een dag eerder was in Brussel de mondmaskerplicht ingevoerd.