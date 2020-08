Drie producenten ontslagen bij show Ellen DeGeneres

De Amerikaanse tv-presentatrice Ellen DeGeneres heeft in een videovergadering met haar personeel beloofd de werksfeer achter de schermen van haar The Ellen DeGeneres Show te verbeteren. Volgens bronnen van het blad Variety onderschreef de presentatrice in tranen dat zij niet perfect was en dat in de geoliede machine die de talkshow is geworden, er te weinig aandacht is geweest voor de menselijke maat. Drie managers zullen het programma verlaten, zei DeGeneres.