Julie Vermeire voortaan vroeg uit de veren: “Denk dat ik middagdutjes ga doen”

De spits is eraf voor Julie Vermeire (22). Maandagochtend maakte de dochter van Jacques haar debuut als presentatrice bij radiozender NRJ. Vermeire schuift voortaan van maandag tot en met donderdag aan in de ochtendshow van NRJ-dj Michaël Joossens.

Vermeire zette in mei al haar eerste stapjes als radiopresentatrice bij NRJ, als wekelijkse gast bij Joossens. Toen gaf ze de luisteraars tips bij de populaire app TikTok. Nu is ze vier dagen per week te horen als vaste stem, tussen 6 en 10 uur ’s ochtends. En daar heeft Vermeire zich de afgelopen weken goed op voorbereid, zei ze al. “Begin augustus begonnen de proefuitzendingen. Ik moest nog aan mijn articulatie werken en leren hoe je een verhaal boeiend maakt op de radio. Ik wilde ook mijn dagritme bijstellen. Vroeger opstaan en ’s avonds niet zo laat gaan slapen. Ik denk dat er middagdutjes aan te pas zullen komen.”