COLUMN: Weerzien en samenzijn

Paal

Beringen - Shanna Wouters schrijft een column over het dagelijkse leven in Beringen.

In mijn agenda staat 20 tot 23 augustus geblokkeerd door middel van dikke diagonale strepen met daarboven de vermelding 'Pukkelpop'. Wanneer ik terugblader, zie ik: 70ste verjaardag van Moeke, Paal op stelten, een concert van Noordkaap en Rammstein evenzeer op dezelfde manier genoteerd staan. De dagen erna staan genoteerd als "low profile", omdat ik dan moet bekomen. Ik had Tipp-Ex kunnen gebruiken, maar ik kreeg het niet over mijn hart. Dus staat het er nog in alsof het allemaal ongewijzigd plaatsvond.

Toch veranderde Covid-19 alles dit jaar. De zomer en het voorjaar van 2020 zouden plots heel anders worden dan gepland. Het werd een ijzige stille reünie van Noordkaap met een reeks uitgestelde concerten. Rammstein verschoof van deze lente naar de hoogzomer van 2021. Paal stond met zijn twee voetjes op de grond, geen secretariaat bemand voor een paar uurtjes door mezelf. Zelfs geen Toerisme Beringen momenteel voor mij. Geen randanimatie, geen feestelijke markt. De normale zondagsmarkt is dan al wel terug, maar het is geen ontmoetingsplaats meer. Mensen gaan conform de regels “halen wat ze nodig hebben” en keren huiswaarts. Moeke haar verjaardag werd geen feest met samenzijn met vrienden en familie zoals andere jaren, het was meer een sociale media-gebeuren. Net bij je opstap op tram 7 zouden alle wagonnetjes moeten gevuld zijn met al wie je lief is, om samen de rit aan te vangen.

En ook in Kiewit blijft het gras onaangeroerd. De koeien, nu ja en uitzonderlijk dit jaar ook de ooievaars, staan in alle rust in de weides. Geen hordes opbouwers, grote tenten die verrijzen, geen trekkende tieners met uitrustingen alsof ze op 14-daagse gaan. Maar ook geen blij weerzien tussen mensen, medewerkers die ik elk jaar ontmoet daar. Het vrolijk weerzien met de buren, Fons en Octavie in het Pukkelhok, waar ik elk jaar zo naar uit kijk omdat de "grootouders" van Pukkelpop er weer bij zijn. Niet kuieren en luieren met Moeke Maria over de weide voor een uurtje of twee en weer huiswaarts keren, want morgen wil ik drie uurtjes gaan en toch een paar artiesten meepikken! Geen artiesten! Neen, geen muziek! Geen vuurwerk om het allemaal af te sluiten. Alleen maar gras en dat voelt raar. Dat maakt een rit na een onderzoek in het ziekenhuis naar huis via de Kiewitse weide dan ook meteen pijnlijk duidelijk. Niets, er is helemaal niets. Want niemand dacht aan het begin van deze epidemie dat het zo lang zou duren.

Al zes maanden lang proberen we met alle middelen die we hebben ons te beschermen tegen het virus in de hoop dat we het niet krijgen of doorgeven. We zien het in de media, maar nemen het zelf ook waar in ons dagelijks leven, dat sommigen heel coronamoe worden, maar het is onze nieuwe normaal. Covid-19 kwam plots, maar het gaat niet zomaar weg. En ja, er zijn een hoop regeltjes, van mondmaskers over ontsmetten tot één persoon per gezin. Regeltjes die we moeten volgen tot er iéts is dat ons echt beschermt. Tegen de gevolgen, tegen de ziekte. Men probeert te vechten tegen dat onzichtbare monster. Niemand kent de juiste aanpak, want dan was alles al lang weer terug bij het “oude normaal”. Dan waren er geen mensen onschuldig slachtoffer geworden van dit virus, dan was er geen onnoemelijk groot verdriet bij familie en vrienden.

Dus zetten we allemaal onze hoop in op hét vaccin. Om weer vrij te kunnen zijn en te genieten, met artiesten en muziek, dan vullen we weer samen de weides en pleinen in de zomer. Kunnen we weer verjaardagen vieren met naasten rond de tafel. Dan staan er weer dikke diagonale strepen in mijn agenda en is het weer een blij weerzien en samenzijn van mensen. Maar vooral, en dat hoop ik nog het meest, dat zij die nog niet ten prooi zijn gevallen aan dat monster gespaard blijven.