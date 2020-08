Onhoudbare Lukaku demonstreert en kan vrijdag Europa League winnen

Wie stopt Romelu Lukaku? De Rode Duivel blijft maar door de Europa League razen. In de halve finale tegen Shakhtar scoorde hij weer twee keer en deed hij er nog een assist bovenop in een impressionante 5-0-zege. Vrijdag kan hij de kers op de taart zetten als hij met Inter in de finale ook recordwinnaar Sevilla weet te kloppen.