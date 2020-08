3.000 appelbomen door valwinden ontworteld in Dilsen

Dilsen-Stokkem -

Fruitteler Patrick Colson uit Rotem heeft maandag ontdekt dat 3.000 appelbomen op zijn plantage langs de Maas zijn ontworteld bij twee valwinden. "De opbrengst van 60 ton appelen is verloren," treurt hij. "2020 was een topjaar voor de appelen. Helaas is bijna een derde van mijn oogst enkel goed als schilappel. Ik ben 57 jaar en heb niet meer de moed om dit perceel opnieuw met jonagold aan te planten."