De jongen sprong zonder nadenken in een overstroomde vijver, in de Noord-Indiase staat Uttar Pradesh, om het kleine meisje te redden.

Het meisje, Raagini genaamd, is acht jaar oud en viel tijdens het spelen in de buurt van een tempel in de vijver. De held, een veertienjarige, werd geprezen door de dorpelingen.