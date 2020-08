Een tot voor kort onbekende overleden man, die 67 jaar geleden aanspoelde op Terschelling in Nederland, is onlangs geïdentificeerd. Dat is gelukt na uitgebreid DNA-onderzoek, waarbij een onderzoeksteam van de politie samenwerkte met het Nederlands Forensisch Instituut (NFI).

Het gaat om Johannes Garstenveld, die in 1922 in Den Helder werd geboren. Hij was bemanningslid van het schip Westland. De kustvaarder vertrok op 30 januari 1953 vanuit het Duitse Cuxhaven en was op weg ...