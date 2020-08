Dilsen-Stokkem -

Op enkele dagen tijd hebben inbrekers twee keer toegeslagen in het magazijn van een koeltechnisch bedrijf in Dilsen-Stokkem. De inbrekers namen voor zo’n 150.000 euro aan airco’s mee. De dieven waren goed georganiseerd en wisten duidelijk waar ze mee bezig waren. De zaakvoerder doet een oproep tot getuigen. De lokale politie is een onderzoek gestart naar de feiten.