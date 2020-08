Kersvers gouverneur Jos Lantmeeters: “Ik bekijk hoe ambtswoning en tuin gecontroleerd open kunnen”

Brussel -

Jos Lantmeeters heeft maandag de eed afgelegd als gouverneur van Limburg. Vanaf 1 september gaat hij aan de slag. Voorlopig zal hij niet vanuit Genk naar zijn ambtswoning in Hasselt verhuizen. “Ik wil die plek wel wat meer leven geven, we moeten zien hoe we het huis en de tuin gecontroleerd kunnen openstellen.”