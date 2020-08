Woonzorgcentrum Ludinaca neemt voortrekkersrol op in ecologisch groenbeheer

Lanaken -

Het woonzorgcentrum Ludinaca wil een voortrekkersrol opnemen wat betreft ecologisch verantwoord groenbeheer in de gemeente. “De tijd van parken met korte gazons, strakke borders en exotische planten is voorbij, terwijl anderzijds het behoud en de versterking van de natuurwaarden een belangrijk aandachtspunt is geworden want deze hebben een positief effect op de gezondheid van iedereen”, luidt het bij Ludinaca.