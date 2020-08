Studie geeft hoopvolle resultaten: “Toch betere immuniteit bij tweede besmetting met coronavirus”

Ons immuunsysteem kan een tweede coronabesmetting beter bestrijden dan aanvankelijk gedacht. Dat blijkt uit nieuw onderzoek, gepubliceerd in de Amerikaanse krant ‘The New York Times’. Onze cellen slaan informatie over Covid-19 op waardoor het lichaam bij een eventuele tweede besmetting, beter gewapend is om de strijd aan te gaan met het virus.