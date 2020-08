Moordverdachte (46) uit Tienen in Sint-Truiden opgepakt

Sint-Truiden -

De onderzoeksrechter in Leuven heeft zondag een 46-jarige man uit Tienen onder aanhoudingsmandaat geplaatst die verdacht wordt van moord op de 64-jarige Erik Van Puymbroeck uit Tielt-Winge, een gemeente gelegen halfweg tussen Diest en Leuven. De federale gerechtelijke politie van Leuven had vrijdag drie huiszoekingen uitgevoerd op adressen in Tienen en Sint-Truiden waar de verdachte kon verblijven. De verdachte werd aangetroffen in Sint-Truiden.