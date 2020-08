Op ontdekking langs de minder toeristische kant van Kroatië

Hoe ga je om met een mensenzee aan toeristen? Niet alleen steden zoals Amsterdam, Venetië of Barcelona worstelen ermee, ook Kroatië doet dat. De gewezen Joegoslavische staat begint ook meer en meer quota in te voeren. Maar wie toch naast de platgetreden paden wil lopen, vindt in Kroatië nog genoeg zijn gading. Zoals in de grensstreek met Bosnië.