De auto’s van Google Street View hebben vorig jaar nog eens in onze provincie rondgetoerd voor nieuwe beelden. Jens Vrolijks, een jongeman uit Ellikom, heeft van die gelegenheid gebruikgemaakt om zijn blote billen op de site van Google te laten pronken.

Bergstraat 1, Meeuwen-Gruitrode. Dat is het adres dat je in Google Maps moet ingeven om een bijzonder tafereel te zien. Daarna even rondkijken op de hoek met de Weg op Bree. Opgelet: vanop de Weg op Bree ...