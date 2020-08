Brandweer blust voor zevende keer hoop afgegraven grond aan Zwarte Beek

Beringen -

In de vallei van de Zwarte Beek aan de Schomstraat in Koersel blijft de grote zandberg vuur vatten. Begin juli moest de brandweer de eerste keer gaan blussen. Door het warme weer begon de hoge berg te smeulen. De warmte zit tot diep in de hoop zand. Nu is het al de zevende keer dat de brandweermannen van de zone Zuid-West Limburg het vuur zijn gaan blussen.