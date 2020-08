Bondscoach Robert Martinez over de trainer in Vincent Kompany: “Hij gaat succesvol zijn want hij is obsessief”

Vaarwel Vincent Kompany. De speler, althans. De verdediger zette maandag op 34-jarige leeftijd een punt achter zijn profcarrière om voltijds coach te worden bij Anderlecht. Ook de Rode Duivels moeten voortaan dus voort zonder Vince The Prince.

“Ik was niet verrast door het nieuws”, aldus bondscoach Roberto Martinez. “Ik was op de hoogte. Maar als het nieuws dan toch komt, dan zijn er die contrasterende gevoelens. Triestheid omdat we Kompany niet meer in een shirt van de Rode Duivels gaan zien. Maar het is ook een moment om de carrière van Kompany te vieren, de geweldige momenten die hij ons gegeven heeft. Zestien jaar lang. Hij was een inspirerend figuur en zal dat ook blijven in zijn nieuwe rol, welke een succesvol nieuw hoofdstuk voor hem zal zijn.”

Martinez twijfelt dan ook niet aan de talenten van Kompany als trainer. “Absoluut niet. Hij is obsessief als hij iets wil doen en dan doet hij het ook. Hij is een enorm intelligent persoon. Als hij uitvindt hoe hij zijn kennis en ervaring kan overdragen op zijn spelers, dan gaat hij enorm belangrijk blijven voor het Belgische voetbal.”

Foto: BELGA

Echte prof

De Spanjaard zal naar eigen zeggen voor altijd onder de indruk zijn van de inzet die Kompany toonde bij de nationale ploeg. “Op het laatste WK speelde hij vier wedstrijden op twaalf dagen op een ongelooflijk niveau. Hij bracht altijd professionaliteit, wat oversloeg op anderen. Ik wil hem bedanken. Hij heeft zich ontwikkeld van een jonge speler tot een voetballer van wereldniveau, en was een leider in elke kleedkamer waarin hij zat. Zijn tijd bij Man City zal door elke supporter van die club voor altijd herinnerd worden. Zijn prestaties zullen ook toekomstige generaties nog inspireren.”

Komende zomer staat, normaal gezien, het uitgestelde EK op het programma. Net als vijf jaar geleden zal dat dus zonder Kompany zijn. “Je wil natuurlijk geen spelers zoals hem verliezen”, aldus de bondscoach. “Maar tegelijkertijd is dat niet meer dan normaal, het is een wissel van de macht. We moeten het gat dat hij achterlaat opvullen. Maar door Kompany weten we nu welk niveau we moeten halen op het vlak van leiderschap. Dus we bekijken het eerder positief.”