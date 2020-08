Met muziek en voldoende afstand tussen: rolschaatsen is weer populair

De lockdown van de voorbije maanden heeft ons massaal doen bakken, maar misschien hernam je in de periode een oude hobby. Of leerde je iets helemaal nieuw aan? Eén vrijetijdsbesteding die in tijden van corona vaak opduikt op sociale media is rolschaatsen… Rol jij straks ook eens op old school wijze door de straten?

Tijdens de voorbije maanden zijn verschillende TikTok en Instagramfilmpjes van rolschaatsende dames viraal gegaan. Daarin dragen ze nostalgische outfits, terwijl ze gezwind - en op de tonen van muziek die aan feest en vakantie doet denken - door een park of een wijk. Een van hen is Oumi Janta uit Berlijn, die vrolijk op housebeats danst.

De populariteit leidde onder meer bij Google tot een stijging van de zoekopdrachten naar alles wat rolschaatsen betreft en er verschenen meer artikels over de sport. Maar website Mashable beklemtoont dat de comeback van rolschaatsen ook een zijde heeft die te vaak over het hoofd wordt gezien. Verslaggever Jess Joho kaart in een opiniestuk, dat de titel The Whitewashing of Roller Skating’s Online Revival kreeg, aan dat de online skaterage gepaard gaat met een onderstroom van racisme.

Ze refereert daarbij naar de HBO-documentaire United Skates om meer te leren over de zwarte skategemeenschap en hoe die deel uitmaakte van zowel de burgerrechtenbeweging als de opkomst van hiphop. De bekende skater Toni Bravo vroeg in een inmiddels meer dan twee miljoen keer bekeken video op TikTok om zeker zwarte skaters te volgen op sociale media als steun. “Want skaten is een groot deel van de zwarte gemeenschap.”

@bonitravo support black skaters!!! here’s some clips of me within the past year skating my booty off <3 ##rollerskating ♬ original sound - jaylampy

Zelf aan de slag met rolschaatsen? Probeer dan misschien niet meteen de dansjes uit van in de bovenstaande video’s en draag bij je eighties geïnspireerde outfit vooral bescherming om te voorkomen dat je bont en blauw staat als je een uitschuiver maakt.

