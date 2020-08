De 36-jarige man uit Lanaken die vrijdagavond in een ijssalon in Rekem door het lint ging omdat hij zonder mondmasker geen ijsjes voor zijn kinderen kreeg, is niet aan zijn proefstuk toe. De Lanakenaar overtrad al eerder de coronamaatregelen.

In het ijssalon in Rekem bracht hij vrijdag beschadigingen aan omdat hij niet werd bediend zolang hij geen mondmasker droeg. De agressie van de klant, die met zijn twee kindjes in het ijssalon was, werd ...