Man uit Diest vangt buizerd in trechterval

Diest -

Agenten van de politiezone Demerdal hebben na een tip van een passant in een bos aan het kruispunt van de Prinsenbosstraat en de Roeterstraat in Diest een trechterval aangetroffen. In de kooi zaten een levende buizerd en drie levende kraaien. Er lag ook een dode kraai in. Tijdens de vaststellingen dook de eigenaar van de trechterval op, een 39-jarige man uit Diest. Tegen de man is proces-verbaal opgesteld. De buizerd is vrijgelaten. De dienst dierenbescherming van de Vlaamse Gemeenschap zal de zaak verder afhandelen, meldde de politie maandag. (tb)