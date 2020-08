Aantal gezinnen kort geëvacueerd na breuk in gasleiding

Lanaken -

Bij de werken door Proximus in de Bessemerstraat in Lanaken is maandagmiddag een gasleiding geraakt. Bewoners roken een verdachte gasgeur. De brandweer kwam ter plaatse en evacueerde uit voorzorg een aantal huizen. Een technische ploeg van Fluvius had de breuk in de leiding snel gedicht zodat na een half uurtje de toestand al was gestabiliseerd.