Diest -

Op de Halensebaan in Diest heeft de politie afgelopen weekend een 44-jarige bestuurder uit Diest uit het verkeer geplukt die een levenslang rijverbod had opgelopen. De man legde ook een positieve ademtest af en stond geseind omdat hij nog een jaar celstraf moet uitzitten. Hij is naar de gevangenis gebracht. In de Koning Albertstraat is een 29-jarige chauffeur uit Diest betrapt die geen rijbewijs heeft.