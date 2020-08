Nieuwe Ikea-catalogus focust op duurzaamheid en ligt niet meer in je brievenbus

Ikea heeft naar jaarlijkse gewoonte de nieuwe wooncatalogus uitgebracht. Daarin focust de Zweedse meubelketen op duurzaamheid in de eigen leefomgeving.

De nieuwste catalogus is onderverdeeld in zes voorbeeldwoningen, die je kunnen inspireren om in gelijk welke leefomgeving kleine aanpassingen uit te voeren die je leven makkelijker en je levensstijl duurzamer maken. Zo vind je onder meer een waterbesparende kraan en ergonomisch hoofdkussen terug, net als de plantaardige balletjes om in je eigen keuken klaar te maken.

Er werd ook rekening gehouden met het feit dat veel mensen op een kleine oppervlakte wonen. In de catalogus staan daarom ook tips om een kleine kamer efficiënt in te richten en te benutten. “De meeste oplossingen uit de catalogus van dit jaar zijn geschikt voor mensen met een klein budget en kleine ruimtes”, aldus Caroline Hjertström, Range Communication Manager bij de keten in een persbericht.

De catalogus is vanaf 20 augustus verkrijgbaar in de Belgische winkel en online in te kijken op de officiële site. Omdat Ikea momenteel alles op alles zet wat een digitale aanpak betreft, wordt de fysieke catalogus niet meer automatisch naar klanten verzonden. Wie dat toch nog wenst, kan wel een exemplaar aanvragen via deze link. Momenteel is de papieren versie echter uit voorraad.