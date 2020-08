Brusselse jongeren helpen strand- en stadscoaches in Blankenberge

Een tiental Brusselse jongeren heeft afgelopen weekend geholpen met de lokale strand- en stadscoaches in Blankenberge. Dat meldt de stad Blankenberge. De actie kaderde in een project van peer-to-peer support waarbij een groep jongeren een andere groep jongeren helpt. Daarmee wilden de jongeren een signaal geven dat iedereen gelijk is, ongeacht origine, wat belangrijk was na de incidenten in Blankenberge afgelopen weken.