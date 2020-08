Elise Mertens klimt naar 22e plaats op WTA-ranking na finale in Praag

Elise Mertens boekt één plaats winst op de maandag gepubliceerde WTA-ranking. Ze klimt over de Duitse Angelique Kerber van de 23e naar de 22e stek, daags nadat ze in de finale van het WTA-toernooi in Praag met 6-2 en 7-5 onderuit ging tegen het Roemeense topreekshoofd Simona Halep.